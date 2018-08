Onverantwoorde Trucker 04 augustus 2018

Hallucinant beeld deze morgen toen ik op weg was met mijn kleinkinderen naar hun sportkamp: een enorme vrachtwagen met graafmachine op een oplegger in een zone verboden voor 3,5 ton. De chauffeur had één hand op het stuur en met de andere was hij op zijn gsm aan het tokkelen in een omgeving waar tientallen jonge fietsers op weg waren naar dat kamp. Onwaarschijnlijke domheid - zeker nu de media bol staan van de gruwelijke beelden van het ongeluk waarbij in Maldegem vier doden vielen omdat een trucker zijn aandacht niet bij de weg hield. Zolang de boetes zo belachelijk laag zijn en de pakkans zo goed als onbestaand, zullen dergelijke afgeleide chauffeurs een vertrouwd beeld blijven.

Carlo Verreet, Keerbergen

