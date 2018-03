Onuitgegeven Davis Cupteam naar Amerika 28 maart 2018

00u00 0

Tennis

Zonder David Goffin (oog), Steve Darcis (elleboog) en Julien Cagnina (pols) was het voor kapitein Johan Van Herck puzzelen om een team op de been te brengen voor de Davis Cupkwartfinale in Amerika. Op 6, 7 en 8 april zullen Ruben Bemelmans (ATP 116), Joris De Loore (ATP 327), Sander Gillé (ATP dubbel 85) en Joran Vliegen (ATP dubbel 98) ons land in Nashville vertegenwoordigen. "Natuurlijk zullen we David, Steve en Julien missen", zei Van Herck. "Kimmer (Coppejans) en Arthur (De Greef) zijn er om de gekende redenen (zij weigerden een selectie tegen Hongarije, red.) niet bij, maar ondertussen had ik met beiden een constructief gesprek. We zullen iedereen met het nodige professionalisme en de juiste attitude voorbereiden op deze kwartfinale. Vandaar dat Steve opnieuw deel zal uitmaken van de staf, zodat hij zijn ervaring kan delen met de ploeg." Voor Limburgers Gillé (27) en Vliegen (24) is het hun allereerste selectie nadat ze zich de laatste jaren via het challenger-circuit hebben omhooggewerkt op de dubbelranking. Voor Amerika treden Jack Sock (ATP 11), Sam Querrey (ATP 14), John Isner (ATP 17), Ryan Harrison (ATP 53) en Steve Johnson (ATP 54) aan. In de kwartfinale tussen Spanje en Duitsland in Valencia zal Rafael Nadal (bovenbeenblessure) zijn wederoptreden maken. (FDW)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN

Meer over ATP

sportdiscipline

tennis

sport

sportevenement