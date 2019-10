Exclusief voor abonnees Onuachu: "Wat ik Samatta benijd? Zijn kopspel" 26 oktober 2019

Is er een nieuw koningskoppel in de maak bij Racing Genk? Wat Ally Samatta en Paul Onuachu tegen Liverpool lieten zien was hoopvol en moet vanavond een vervolg krijgen tegen Cercle Brugge. "Bij Midtjylland speelde ik ook zowel met twee als alleen in de spits", zegt Onuachu. "Dus echt aanpassen is het niet voor mij, al moet ik Samatta nog wat beter leren kennen. Welke kwaliteit ik hem het meest benijd? Zijn kopspel. Klinkt misschien raar voor iemand die meer dan twee meter is, maar Samatta combineert timing, kracht en precisie in zijn kopspel. Daar kan ik nog veel vorderingen maken. Al ben ik wel tevreden over mijn eerste maanden hier. Ik krijg minuten en ik scoor. Statistieken zijn niet belangrijk voor mij, maar de manier waarop ik mijn team kan helpen is door goals te maken." Tegen Liverpool lukte dat niet, al was Onuachu dicht bij een goal. "Het was een wedstrijd waaruit we veel kunnen leren", zegt de Nigeriaan. "Virgil van Dijk is de beste verdediger ter wereld, maar ik hield ondanks de nederlaag toch een goed gevoel over aan de wedstrijd. Van Dijk stond me in de spelerstunnel op te wachten om van shirt te wisselen, toch een teken van respect." (KDZ)

