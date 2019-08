Exclusief voor abonnees Onuachu tekent tot 2024, Mazzu tevreden 23 augustus 2019

Het huiswerk is af. Racing Genk bevestigde gisteren dat Paul Onuachu (25) zijn krabbel heeft gezet onder een contract tot 2024. De Nigeriaanse reus van 2m01, zesvoudig international, levert het Deense Midtjylland minstens 6 miljoen euro op. De transfersom kan mits een aantal bonusconstructies nog oplopen tot 7 miljoen. Felice Mazzu is tevreden. De Genkse trainer neemt die andere aanwinst Hrosovsky meteen op in zijn selectie en brengt hem mogelijk zelfs aan de aftrap. "Gezien de drukke periode wil ik zo veel mogelijk spelers hun kans geven. Om de concurrentiestrijd aan te wakkeren zijn de aanwinsten in elk geval goed nieuws." Zo goed als niemand is zeker van zijn plaats. Zo zat Maehle vorige week nog op de bank. "Joakim heeft er op training alles aan gedaan om mijn ongelijk te bewijzen. Het is die mentaliteit die ik wil zien."

Jere Uronen speelt vandaag zijn 100ste competitiewedstrijd voor Genk. (KDZ//TLB/JSe)

