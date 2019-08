Exclusief voor abonnees Onuachu op weg naar Genk 21 augustus 2019

00u00 0

Een 'done deal' is het nog niet, maar Genk staat op het punt de 25-jarige Nigeriaanse spits Paul Onuachu van FC Midtjylland te strikken. De gesprekken lopen al geruime tijd. De Deense topploeg hield lang vast aan een vraagprijs van ruim 10 miljoen euro. Een bedrag dat Genk onder geen beding wilde betalen. Beide partijen zouden nu toch dicht bij een akkoord staan en de transfer zou eerstdaags kunnen worden afgerond. Onuachu, een spits van boven de 2 meter, was vorig seizoen goed voor 22 goals en 6 assists in 40 matchen. (KDZ)