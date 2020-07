Exclusief voor abonnees Ontwikkelaar én kostprijs nog niet bekend 08 juli 2020

Wie de corona-tracingapp gaat bouwen, is nog niet bekend. Voor de opzet van de 'user applicatie' - het deel dat de gebruiker ziet - werd maandag een openbare aanbesteding uitgeschreven. Kandidaten kunnen nu een offerte indienen. Binnen een tweetal weken maakt de overheid bekend wie de opdracht krijgt toegewezen. Wat de app de belastingbetaler precies zal kosten, is ook pas dan bekend. Extreem duur wordt de app normaal niet. "We vragen de bouwer voort te borduren op de Duitse app. De daarvoor te gebruiken codes staan als 'open source' gratis online", zegt Leuvens hoogleraar Bart Preneel, die het systeem samen met een 30-tal Europese onderzoekers ontwikkelde. "Enkel de interface moet nog worden gebouwd. Ik schat die factuur op zo'n half miljoen euro - een 40ste van wat Duitsland ervoor uittrok. (SPK)

