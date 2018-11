Ontwerper shirt Seleção overleden 17 november 2018

De ontwerper van het gele shirt van de Braziliaanse nationale voetbalploeg is op 83-jarige leeftijd overleden. Garcia Schlee ontwierp in de jaren 1950 het kanariegele shirt, waarin de Seleção vijf WK-titels behaalde. Voorheen speelde Brazilië in een wit shirt. De Braziliaanse voetbalbond had indertijd een wedstrijd georganiseerd, met als oproep een nieuw shirt voor de nationale ploeg te ontwerpen. Als voorwaarde moesten alle kleuren van de Braziliaanse vlag (geel, groen, blauw en wit) op de uitrusting voorkomen.

