Ontwerp van West-Vlaamse designer 26 juni 2019

Voor het ontwerp van de Lightyear One zijn de Nederlanders in zee gegaan met Lowie Vermeersch (45), een West-Vlaming met wereldfaam in autodesign. Vermeersch woont in het Italiaanse Turijn, waar hij in 2011 GranStudio oprichtte, een ontwerpbureau dat zich specialiseert in auto's en mobiliteit. "Ik heb met de Nederlandse jongens nog samengewerkt toen ze meededen aan de Solar Challenge. Toen ze me opbelden voor dit project, was ik eigenlijk meteen geïnteresseerd. Mijn studio heeft veel ervaring met wat je 'performance design' zou kunnen noemen. Efficiëntie was super belangrijk in dit project. Ik ben een designer, maar ik sleutel al van mijn 13de aan wagens, ik heb altijd gehouden van de combinatie van technologie en design. Omdat het de aerodynamica ten goede komt, hebben we voor de Lightyear One bijvoorbeeld besloten om de elektrische motoren naar de wielen te verschuiven."

