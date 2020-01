Exclusief voor abonnees Ontwaken in stijl Woonwereld 25 januari 2020

Heb je ook schoon genoeg van het scherpe geluid van je wekker dat je elke ochtend bruusk uit je slaap rukt? Dan is het misschien tijd om Chirp van Daqiconcept in huis te halen. Die ziet eruit als een fraaie tafellamp, maar het is wel degelijk een wekker. De lamp zit er niet zomaar, maar begint 20 minuten voor je opstaat zachtjes te branden, om daarna langzaam toe te nemen in lichtintensiteit, net als de opkomende zon. En als het tijd is om uit bed te komen, hoor je een vogeltje fluiten. Zo begin je gegarandeerd goedgezind aan je dag.

Richtprijs: 199 euro.

www.daqiconcept.nl

