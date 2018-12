Ontvoerde Argentijnse na 32 jaar teruggevonden 27 december 2018

In Bolivia is een 45-jarige Argentijnse vrouw teruggevonden, 32 jaar nadat ze op haar 13de het slachtoffer werd van mensensmokkelaars. Op vraag van de Argentijnse gerechtelijke autoriteiten verzamelde een speciale eenheid van de Boliviaanse nationale politie bewijzen over de aanwezigheid van de ontvoerde vrouw in Bermejo, een kleine stad in het uiterste zuiden van het land.