Ontsnapte illegaal loopt tussen vliegtuigen door over landingsbaan 20 april 2018

Een illegaal die woensdag in de late namiddag uit het asielcentrum 127bis in Steenokkerzeel ontsnapt was, heeft de luchthaven even op zijn kop gezet. De man kroop na zijn ontsnapping over de omheining van de luchthaven en wandelde nadien doodleuk over start- en landingsbaan 25L/07R. Hij deed dat tussen twee opstijgende vliegtuigen door. Enkele aandachtige vliegtuigspotters zagen alles gebeuren en verwittigden de politie. Die zette onder meer de helikopter in. "Uiteindelijk kroop de man wat verderop opnieuw over de omheining om het gebied te verlaten, waarna hij opgepakt kon worden", zegt korpschef Filip Van Steenbergen. "De man, die lichtgewond raakte bij zijn ontsnapping, werd vervolgens opnieuw opgesloten in asielcentrum 127bis." (RDK)

