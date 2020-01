Exclusief voor abonnees Ontsnapte gevangene gevat op zolderkamer 04 januari 2020

In Nijmegen, in het oosten van Nederland, is gisterennamiddag de Nederlander aangehouden die twee weken geleden uit de gevangenis van Turnhout was ontsnapt. Wellicht gaat het om Abderrahim Baghat (38), die samen met Oualid Sekkaki (26) en drie anderen op 19 december ontsnapte tijdens hun avondwandeling. Het vijftal klom over de zes meter hoge muur, drie van hen konden snel weer worden ingerekend. Oualid Sekkaki, broer van 'ontsnappingskoning' Ashraf Sekkaki, en Abderrahim Baghat bleven op vrije voeten maar werden internationaal geseind. De Nederlandse politie vond Baghat op basis van informatie van Belgische speurders en kon hem inrekenen op een zolderkamertje in Nijmegen. Hij heeft nog ruim 4,5 jaar te gaan in de gevangenis voor drugsfeiten en diefstallen. (CMG)

