Ontsnapte geïnterneerde gevat in Nederland 06 juli 2018

00u00 0

Een geïnterneerde uit Roeselare die dinsdagochtend kon ontsnappen tijdens een medisch onderzoek in het AZ Sint-Lucas in Gent, is één dag later opgepakt in Nederland. De 32-jarige man heeft door de jaren heen verschillende diefstallen en drugsfeiten gepleegd en was al een hele tijd geïnterneerd. Hoe hij kon ontsnappen, is nog altijd niet duidelijk. Ook over de arrestatie wil het Oost-Vlaamse parket geen details kwijt. (OSG)