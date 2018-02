Ontsnapte Belg (65) vlucht naar Benidorm 19 februari 2018

00u00 0

Naar waar vlucht een senior in de winter na 28 jaar in een gesloten instelling? Op die vraag is maar één goed antwoord: Benidorm. Een 65-jarige man die al sinds 1990 opgesloten zat, ontsnapte enkele weken geleden uit het psychiatrisch centrum Sint-Kamillus in Bierbeek. Tijdens een huisoverval had hij jaren geleden een persoon gedood. De rechtbank oordeelde dat de man te zware psychische problemen had om in de gewone gevangenis een straf uit te zitten, dus werd hij geïnterneerd. Bij zijn ontsnapping uit de instelling, na 28 jaren achter de tralies, vaardigden de Belgische autoriteiten meteen een aanhoudingsbevel uit. Via het Schengen-informatiesysteem, dat info deelt over de Europese grenzen heen, werd de man gelokaliseerd in Spanje. Vorige week donderdag trof de Spaanse nationale politie de man aan in Benidorm, waar hij zich al die tijd verschuilde. Algemeen directeur van Sint-Kamillus, Hendrik Van Malderen, bevestigt dat de normale procedure gevolgd is, maar wil geen verklaringen afleggen over de ontsnapping. Momenteel zit de man nog even in Spanje, zij het achter de tralies. Wanneer hij terugkeert naar het iets frissere Bierbeek is onduidelijk. (OSG)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN