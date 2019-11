Exclusief voor abonnees Ontsnapt aan erger 21 november 2019

00u00 0

Op het nippertje ontsnapt, heet dat dan. Toen in de Nieuw-Zeelandse stad Christchurch een toestel van luchtvaartmaatschappij Emirates landde, sloeg een bliksem nét achter het vliegtuig in. Het hele Zuidereiland had gisteren af te rekenen met hevige onweders: in zes uur tijd sloeg de bliksem liefst 1.500 keer in en een tornado raasde over het eiland. Die liet een spoor van vernieling achter. Huizen en winkels raakten beschadigd en meer dan duizend gezinnen zitten zonder stroom. Volgens de hulpdiensten zijn twee mensen lichtgewond geraakt toen een dak instortte. Zij zijn overgebracht naar het ziekenhuis.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en steun Rode Neuzen Dag. Jouw eerste betaling gaat integraal naar Rode Neuzen Dag ✓ Steun Rode Neuzen Dag en word abonnee voor 27/11

✓ Slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Abonneer je nu