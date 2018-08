Ontsnappingskoning Sekkaki probeert zelfmoord te plegen in cel BJM

10 augustus 2018

05u00 0 De Krant Volgens de Marokkaanse nieuwssite 'Hespress' heeft de Mechelse ontsnappingskoning Ashraf Sekkaki (35) zelfmoord proberen te plegen in zijn cel in de gevangenis van Salé. Volgens de nieuwssite werd de Belgische Marokkaan woensdag gereanimeerd en overgebracht naar het Ibn Battuta-ziekenhuis. Ashraf Sekkaki zit een straf van 12 jaar uit.

Sekkaki werd bekend toen hij in 2009 uit de gevangenis van Brugge ontsnapte dankzij trawanten die een helikopter hadden gekaapt. Sekkaki slaagde er een jaar later ook in om te ontsnappen uit de gevangenis van Qujda, Marokko. De man heeft een lang strafrechtelijk verleden. Nadat hij als tiener al een eerste keer in aanraking kwam met het gerecht, bleef hij maar tegen de lamp lopen. Op zijn palmares: gewapende overvallen, carjackings en tigerkidnappings. (BJM)

