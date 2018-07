Ontsnappingskoning in de cel voor afpersing 07 juli 2018

De beruchte Brusselse gangster en ontsnappingskoning Nordin Benallal (39) zit nog maar eens in de cel. Hij en een kompaan werden donderdag opgepakt in een onderzoek naar afpersing. Het duo zou kennissen uit het milieu ontvoerd hebben voor losgeld. Beiden ontkennen, maar zijn aangehouden, zo bevestigt het Brussels parket. Benallals palmares begon met het bedreigen van een leraar en eindigde in een resem celstraffen. De zwaarste sanctie kreeg hij in 2004 van het hof van assisen: 27 jaar cel voor een reeks homejackings en overvallen. Bij het publiek raakte Banallal vooral bekend als ontsnappingskoning. In 2000 kon hij een eerste keer ontkomen toen hij op krukken werd overgebracht naar het gerechtsgebouw. Een jaar later vluchtte hij via een touw dat over de gevangenismuur werd gegooid, in 2004 verwisselde hij in de gevangenis van Nijvel van kleren met zijn broer die hem bezocht en in 2007 ontsnapte hij met een helikopter uit de gevangenis van Ittre. Benallal - bijnaam: De Paling - was sinds 2016 vrij onder voorwaarden. (BJM/SRB)

