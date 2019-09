Exclusief voor abonnees Ontslagen werknemer wil ex-collega omverrijden 25 september 2019

Een 40-jarige man uit Moorslede staat in de Brugse rechtbank terecht voor een poging tot doodslag op een ex-collega. De feiten vonden plaats op 11 oktober 2017 op de parking van een bedrijf in Tielt. S.N. had die dag z'n ontslag gekregen en achtte een collega daarvoor verantwoordelijk. De veertiger reed het slachtoffer aan toen die voor z'n wagen passeerde. De man kwam op de motorkap terecht en probeerde zich uit de voeten te maken. S.N. reed achteruit en stormde nog eens op het slachtoffer af. Die kon achter een geparkeerde wagen springen en ontsnapte zo aan de dood. Hij raakte lichtgewond. Het parket vorderde

