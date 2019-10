Exclusief voor abonnees Ontslagen 'Buurtpolitie'-acteurs nemen afscheid van hun publiek 21 oktober 2019

00u00 0

Het was met gemengde gevoelens dat een groot deel van de cast van 'De Buurtpolitie: Het Circus' zaterdag op de filmpremière verscheen. Voor Henny Seroeyen, Dorien Reynaert, Johan Kalifa Bals, Tim Ost en Charlotte De Groof betekende het rodelopermoment immers ook het einde van hun rol als agent bij de VTM-reeks. De vijf acteurs moeten plaatsmaken voor jonge nieuwkomers, zoals Dempsey Hendrickx en Junes Lazaar. "Ik vind het heel jammer dat het verhaal voor mij ten einde is", aldus Henny Seroeyen, die agent Robin Verhaegen vertolkt. "Wat het extra jammer maakt: ik had net mijn ontslag gegeven om met tv-werk verder te kunnen gaan. Maar dat heeft niet mogen zijn. Tijdens mijn evaluatiegesprek is die bom gevallen. Volgens mij is het verhaal van Robin - die niet sterft trouwens - nog niet uitverteld." Ook voor Dorien Reynaert was de première een beetje bizar. "Al kunnen we nu wel op een mooie manier afscheid nemen van het publiek", vertelt Dorien. "Ik hoor van de fans dat ze me gaan missen, dat doet deugd." De derde film van 'De Buurtpolitie' is vanaf woensdag te zien in de bioscoop. (CD/IDR)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. Kies hier je voordeelperiode: Maandelijks opzegbaar €6,95 per 4 weken Stop wanneer je wil

6 maanden lezen Eenmalig €45 €39 €6 voordeel

12 maanden lezen meeste voordeel Eenmalig €90 €69,50 €20,50 voordeel Ik wil verder lezen