Exclusief voor abonnees Ontslag voor ober die klant 'dikzak' noemt 19 december 2019

'Extra pannenkoek voor de dikzak tafel 1': dat zinnetje heeft een 30-jarige ober zijn job gekost. De man had het op het kasticket getikt en noch de klant in kwestie, noch de zaakvoerder van de Antwerpse brasserie 'Carrousel d'Anvers' kon daarmee lachen. "Ik wil me verontschuldigen tegenover die klant en iedereen die ik gekwetst heb", zei de berouwvolle ober. "Ik voel me hier enorm slecht bij en besef dat ik te ver gegaan ben." Zijn baas toonde geen genade en zette hem prompt aan deur. Volgens Horeca Vlaanderen en professor arbeidsrecht Chris Engels een gepaste en terechte sanctie. "Wat die man heeft gedaan, is schandalig." (DB)