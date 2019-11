Exclusief voor abonnees Ontroostbaar bij afscheid van haar papa 12 november 2019

00u00 0

In Hasselt is afgelopen weekend afscheid genomen van Roland Demal, de vader van Axelle Red. "Hij was de vedette, niet ik", zei de zangeres tijdens de dienst. Demal was ereschepen in de Limburgse hoofdstad. Hij werd 88.

