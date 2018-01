ONTPLOFTE PAND WAS WEL DEGELIJK IN 'SLECHTE STAAT' 26 januari 2018

00u00 0

Het pand dat vorige week ontplotfe aan de Paardenmarkt in Antwerpen was dan toch in slechte staat. Dat werd door twee maatschappelijk werkers van het OCMW gesignaleerd. Oppositiepartijen sp.a en Groen Antwerpen wijzen met de vinger naar de dienst Pandtoezicht. "Deze dienst is door de reorganisatie zwaar onderbemand. Met amper 2,7 voltijdse krachten moeten ze controles doen, en dat is onbegonnen werk", zegt voormalige OCMW-voorzitter Monica De Coninck (sp.a).

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN