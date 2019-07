Exclusief voor abonnees Onthult Lamkel Zé komst aanwinst Hongla? 03 juli 2019

00u00 0

Door zijn tijdelijke verwijzing naar de B-kern is Lamkel Zé er niet bij op stage in Duitsland, maar ook vanuit Antwerpen roert hij zich. Zo plaatste hij gisteravond een foto van hem en Martin Hongla (21) op zijn Instagram-account. De boodschap die hij erbij plaatste, was klare taal. "Welkom bij Antwerp." Hongla blijkt effectief één van de spelers op wie de Great Old zijn oog liet vallen. De Kameroense jeugdinternational speelde samen met Lamkel Zé bij de beloften van hun land. Hij staat momenteel nog onder contract bij Granada dat hem de voorbije zes maanden uitleende aan het Oekraïense Karpaty waarvoor hij 16 duels speelde en 2 keer scoorde. De optie in zijn contract werd vooralsnog niet gelicht en dus kan Antwerp achter Hongla aan gaan én als we Lamkel Zé mogen geloven, lijken de kansen reëel dat hij op de Bosuil neerstrijkt. Hij speelt het vaakst als verdedigende middenvelder, maar kan ook centraal achterin uit de voeten. (SJH)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis