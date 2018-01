Onthullend boek over Trump ook in Nederlands te lezen 19 januari 2018

00u00 0

De Nederlandse vertaling van 'Fire and Fury', het controversiële boek van Michael Wolff over het eerste jaar van Donald Trump in het Witte Huis, ligt maandag in de Vlaamse boekenwinkels. Het boek wordt onder de titel 'Vuur en Woede' uitgegeven door het Nederlandse Prometheus. De oplage in Vlaanderen zal rond de 5.000 exemplaren liggen, een vrij hoog aantal voor een eerste druk. De rechten zijn ondertussen in 32 landen verkocht en het is momenteel wereldwijd het meest verkochte boek. In een week tijd werden 1,4 miljoen exemplaren besteld en 700.000 stuks opgestuurd. Eind februari komt het boek uit in het Spaans, daarna volgen vertalingen in onder meer het Arabisch, Albanees, Portugees, Bulgaars, Japans, Frans en Duits. Er komt bovendien een tv-serie gebaseerd op het controversiële boek. (MU)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN