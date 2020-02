Exclusief voor abonnees Onthaalmoeder vrijgesproken die baby door elkaar schudde 26 februari 2020

Een 45-jarige onthaalmoeder uit Rijkevorsel is vrijgesproken voor het toebrengen van slagen en verwondingen aan een baby van zeven maanden oud. De vrouw zou het kind door elkaar geschud hebben. Het kind was in november 2015 naar het ziekenhuis gebracht met een hersenbloeding en een netvliesbloeding, symptomen van het shakenbabysyndroom. De onthaalmoeder riskeerde één jaar cel, maar volgens de rechtbank was er niet genoeg bewijs. "We zijn enorm opgelucht", zegt haar advocaat. "Mijn cliënte heeft door het onderzoek wel enorme schade opgelopen." De ouders van het kindje reageerden vol ongeloof. "We zullen nu rustig de argumenten bekijken en eventueel in beroep gaan."