Onthaalmoeder stopt definitief na dood baby 22 januari 2020

De onthaalmoeder uit het Vlaams-Brabantse Wijgmaal bij wie op 7 januari een baby overleed, stopt definitief met de opvang van kinderen. Een autopsie wees uit dat het kindje, dat 3 maanden oud was, niet met geweld om het leven was gebracht. De precieze doodsoorzaak is nog niet bekend, maar het Agentschap Opgroeien besliste om de vergunning van de onthaalmoeder tijdelijk te schorsen. Nu heeft ze zelf aangegeven dat ze definitief zal stoppen.

