Exclusief voor abonnees Onthaalmoeder riskeert jaar cel voor schudden baby 29 januari 2020

00u00 0

Een 45-jarige onthaalmoeder uit Rijkevorsel riskeert een jaar cel voor het toebrengen van slagen en verwondingen aan een baby van bijna 7 maanden. Het jongetje, intussen 4 jaar, houdt blijvende letsels over aan het shakenbabysyndroom. Volgens de ouders werd hun zoontje door elkaar geschud omdat de onthaalmoeder en haar man zijn gehuil beu waren. "L. werd gezond afgezet 's ochtends", zegt de advocate van de ouders. "Dan kreeg de mama telefoon dat er iets serieus mis was. De jongen is in het ziekenhuis opgenomen met een hersenbloeding en een netvliesbloeding, de symptomen van het shakenbabysyndroom." De vrouw ontkent echter alles en gaat voor de vrijspraak. Ze is nog altijd aan de slag, zegt haar advocate. "Ze werd nooit geschorst en alle ouders behielden het vertrouwen in haar." Vonnis op 25 februari. (JVN)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis