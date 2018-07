Ontex rekent op beterschap 27 juli 2018

Luierfabrikant Ontex rekent op een betere tweede jaarhelft. Want in de eerste zes maanden zag Ontex zijn brutobedrijfswinst met bijna een vijfde afnemen tot 117,7 miljoen euro, terwijl de omzet met 3% daalde tot 1,13 miljard euro. Ontex lijdt onder de scherpe concurrentie, duurdere grondstoffen, tegenzittende wisselkoersen. Maar vooral de Braziliaanse poot weegt op de cijfers. Topman Charles Bouaziz ziet echter beterschap, want in het tweede kwartaal zijn de verliezen al teruggelopen in vergelijking met het eerste. In Brazilië werkt Ontex aan een meer operationele efficiëntie en productinnovaties, en die lijken aan te slaan. "We hebben geen keuze, we moeten de problemen in Brazilië oplossen", aldus Bouaziz. Ook kostenbesparingen moeten bijdragen tot hogere marges. Intussen heeft Ontex ook zijn eerste stappen gezet in de VS. ING-analist Reginald Watson is verrast door de positieve toon bij de luierfabrikant. "Ontex heeft het dieptepunt van zijn Braziliaanse overname achter de rug. En dat vergroot de kans op een formeel overnamebod van de Franse investeringsgroep PAI", zo meent hij.

