Ontex in vizier van Mexicaanse concurrentiewaakhond 04 mei 2018

Luierfabrikant Ontex heeft een onderzoek aan het been van de Mexicaanse mededingingsautoriteit. Het bedrijf nam eind 2015 zijn sectorgenoot Grupo Mabe over en is sindsdien marktleider in Mexico. Waarover het onderzoek precies gaat, is niet duidelijk. Ontex laat alleen weten dat de onderzochte feiten dateren van voor de overname. De luierfabrikant belooft bovendien z'n volledige medewerking. Hoe dan ook komt het nieuws erg ongelegen. Vorige maand moest Ontex immers ook al problemen opbiechten in Brazilië, na de overname van Hypermarcas. Daar bleek pas achteraf dat verkopers overmatige kortingen aanboden, in een poging de strijd aan te gaan met concurrenten als Procter & Gamble en Kimberly Clark, maar die waren niet opgenomen in de boekhouding. Gevolg: een gat van 15 miljoen euro. Het aandeel van Ontex werd gistermiddag geschorst, net voor de publicatie van het persbericht. Het aandeel noteerde toen met 1,05% winst, op 20,90 euro.