Onteigenen voor wegen en fietspaden moet sneller 13 november 2019

Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) en haar collega van Financiën Matthias Diependaele (N-VA) willen sneller onteigenen voor de aanleg van wegen en fietspaden. Om te vermijden dat broodnodige werkzaamheden te lang uitblijven omdat er geen akkoord gevonden wordt met de eigenaars, zal er voortaan een einddatum worden opgelegd voor die onderhandelingen. Een schoolvoorbeeld is de N446 van Grembergen via Hamme naar Waasmunster. Al in 2003 legde de overheid de plannen op tafel voor een heraanleg, maar door aanslepende onteigeningen is die nog altijd niet rond. Met een deadline kan de overheid meer druk uitoefenen en sneller overgaan tot gerechtelijke onteigening.