Exclusief voor abonnees Ontdek alle koppels binnenkort op VTM GO 20 januari 2020

00u00 0

Naast Christophe en Nick, die voor het eerste homohuwelijk in 'Blind getrouwd' zorgen, stappen nog zes andere deelnemers in het huwelijksbootje. Vlaanderen zal hen binnenkort kunnen ontdekken in een speciale aflevering op VTM GO. Ook nieuw is de online talkshow 'Blind getrouwd: Naspel', waarin na elke aflevering de thematiek van de uitzending besproken zal worden. Deelnemers, ex-deelnemers en experten zullen er hun mening over de gebeurtenissen geven.