Ontbijtrepen voor fijnproevers 02 maart 2019

00u00 0

Yes! Soms hoeft een merknaam niet meer te zijn, zoals bij deze notenrepen uit de Nestlé-fabriek. De originaliteit zit in de smaakcombinaties: op de gedroogde noten en fruit wacht een laagje 'chocolade met koffie & kersen' of 'zeezout met pure chocolade'. Een ontbijtreep voor fijnproevers dus. Prijs per drie repen van 35 gram elk: 2,99 euro bij Delhaize.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN