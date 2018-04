Ontbijt met... trofeeën 24 april 2018

Je hebt ontbijt met bubbels en ontbijt met... trofeeën. Na het uitbundige feest van zondagavond in restaurant 't Nieuw Stadion in Gentbrugge, ter bekroning van het succesvolle voorjaar van hun team, sliepen Bob Jungels en Julian Alaphilippe eerst lekker uit. Om vervolgens goed en wel te laten doordringen wat ze de voorbije dagen hebben gerealiseerd. "Net uit bed en tot het besef gekomen dat we de beste week van onze carrières achter de rug hebben... Waalse Pijl, check. Luik-Bastenaken-Luik, check", poseerden ze als de allerbeste vrienden op Instagram. (JDK)

