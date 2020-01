Exclusief voor abonnees Onstabiel HET WEER 28 januari 2020

Vandaag wordt het wisselvallig met geregeld buien. De buien hebben bovendien een winters karakter, met (natte) sneeuw in de Ardennen. Ook in Vlaanderen kan er natte sneeuw of korrelhagel vallen. Tussendoor is het vaak droog met soms brede opklaringen. Het is guur bij maxima rond 6 graden en een krachtige westenwind. Vanavond vallen er eerst nog winterse buien, vooral in het zuiden. Elders wordt het zo goed als droog in de loop van de nacht. De temperaturen zakken tot rond het vriespunt in de Ardennen. In Vlaanderen schommelt het kwik tijdens de ochtend rond 2 of 3 graden.

