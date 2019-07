Exclusief voor abonnees Onschuldige twintiger voor rechter gedaagd 11 juli 2019

Tijdens het onderzoek had de politie eerst een andere hoofdverdachte voor ogen, een twintiger uit dezelfde entourage met dezelfde initialen. Hij werd daags voor de arrestatie van Mike D.B. opgepakt en urenlang verhoord. Alles wees toen in de richting van de twintiger, maar toen die in de cel zat, logde Mike D.B. in om zijn sporen uit te wissen. Met die nieuwe info kon Mike D.B. worden getraceerd en opgepakt, waarna de twintiger onmiddellijk werd vrijgelaten. De raadkamer stelde hem buiten vervolging, maar gisteren werd de twintiger toch gedagvaard voor de rechtbank. "Mijn cliënt was zwaar onder de indruk van die verkeerde dagvaarding, want hij heeft niets met de zaak te maken", aldus zijn advocaat Johan Vermeersch. "Maar de rechtbank heeft de fout rechtgezet en de strafvordering meteen onontvankelijk verklaard." Mike D.B. is en blijft dus de enige beklaagde in dit proces.

