Ons land vangt 18 minderjarigen uit Griekse kampen op 09 mei 2020

België neemt op vraag van Griekenland achttien kwetsbare niet-begeleide minderjarige vluchtelingen over. Volgens minister van Asiel en Migratie Maggie De Block (Open Vld) levert ons land al een zware inspanning voor het Europese asiel- en migratiebeleid. Enkel Griekenland en Duitsland vangen bijvoorbeeld meer niet-begeleide minderjarigen op dan België. In relatieve cijfers doet ons land zelfs meer dan Duitsland. "Niettemin willen we de Grieken een hart onder de riem steken terwijl ze onder druk staan aan de buitengrens van de Europese Unie", zegt De Block. Bij aankomst zullen de 18 opgevangen worden in een observatie- en oriëntatiecentrum van Fedasil, later gaan ze naar de jeugdhulp.