Ons land maakt 24,3 miljoen euro vrij voor Syrië 15 maart 2019

00u00 0

België heeft voor dit jaar 24,3 miljoen euro vrijgemaakt voor humanitaire hulp aan Syrië en aan de landen in de regio die Syrische vluchtelingen opvangen. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) gisteren aangekondigd op een internationale donorconferentie in Brussel. In Turkije, Libanon, Jordanië en Irak zoeken naar schatting 5,6 miljoen Syriërs beschutting tegen het oorlogsgeweld. In Syrië zelf zijn minstens evenveel mensen op de vlucht. De EU maakt dit jaar ruim 2 miljard euro vrij, waarvan de grootste schijf van 1,5 miljard naar vluchtelingen in Turkije gaat.