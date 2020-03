Exclusief voor abonnees Ons ingenieuze immuunsysteem voorgelezen 21 maart 2020

00u00 0

Vóór Bill Bryson vorig jaar de bestsellerlijsten bestormde met 'Het lichaam. Een reisgids' was er al een ander populair-wetenschappelijk boek dat in het Verenigd Koninkrijk torenhoog scoorde: 'The beautiful cure', nu eindelijk ook naar het Nederlands vertaald als 'Immuun'. Een meer rechttoe rechtaan titel, want 200 pagina's lang schetst de Britse hoogleraar immunologie Daniel Davis in heldere en vaak geestige stijl de werking van ons afweersysteem. "Een van de grootste mysteries en wonderen van de natuur", noemt Davis het, maar tegelijk eentje dat af te toe hulp nodig heeft - van levensreddende vaccins bijvoorbeeld - of ook lelijk kan tegenpruttelen, zoals bij de meer dan honderd auto-immuunziekten, zoals diabetes type 1, MS en de ziekte van Crohn. Zowel The Times, New Scientist, The Telegraph als Daily Mail riepen deze fascinerende reis door onze immuniteit uit tot een van de boeken van het jaar.

Immuun. Daniel M. Davis. Uigeverij Nieuwezijds. € 22,95

+ Met de coronacrisis plots zeer actueel boek over de rol van ons afweersysteem.

- Soms is het even worstelen met de vele termen en afkortingen die voorbijkomen.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis