Onrust onder viaduct Gentbrugge: "Je zal zo'n stuk beton maar op je hoofd krijgen" Redactie

17 augustus 2018

00u00 0 De Krant Na de ramp in Genua kijken ook in ons land veel burgers bezorgd omhoog. Niet in het minst onder het viaduct in Gentbrugge. "Ik zou mijn auto hier niet onder parkeren", klinkt het in de buurt.

"Zulke brokken vallen er soms van de brug!" Koen Luttens (45) houdt zijn hand voor zich uit, met zijn vingers gestrekt. Het viaduct in Gentbrugge staat al sinds 2009 op een lijst van 'Prioritaire Kunstwerken', zoals de Vlaamse overheid verkeersinfrastructuur beschrijft die verscherpte aandacht nodig heeft. Dat het nieuws over de ramp in Italië ook in Gent voor meer ongerustheid zorgt, is meteen duidelijk. Onder het viaduct is een staanplaats voor bussen van De Lijn, waar dagelijks zo'n honderd chauffeurs komen werken. "Vree veilig voelen we ons niet", zegt een bezorgde buschauffeur. We vinden meteen een klein brokstuk, op enkele meters van waar elektrische bussen staan op te laden. "Vorig jaar is er een steen door de voorruit van een bus gegaan", zegt de vrouw nog. "Het ziet ernaar uit dat er altijd eerst iets moet gebeuren voor er iets verandert."

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN