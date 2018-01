Onrust bij Lierse: spelers niet betaald 24 januari 2018

Er heerst (alweer) financiële onrust bij tweedeklasser Lierse. De spelers wachten nog altijd op hun loon van december en schakelden vakbond Sporta in. Als het verschuldigde geld voor het einde van deze maand niet op de rekeningen staat, dreigt een staking. De voorbije maanden werden de Lierse-spelers al regelmatig een paar dagen te laat betaald, maar de lonen van december laten nu wel erg lang op zich wachten. Omdat de spelersgroep deze situatie beu is, had men gisteren een onderhoud met Sporta. "Uiteindelijk werd er beslist om vooralsnog te blijven trainen en spelen, maar er werd dus een deadline vastgelegd op 31 januari", vertelt Dirk Devos van Sporta. Ook het omkaderende personeel werd nog niet vergoed en er zouden schulden zijn bij leveranciers. Eerder raakte al bekend dat de jeugdtrainers al sinds een half jaar geen euro hebben ontvangen. Bij Lierse maakt men zich sterk dat de achterstallen bij de A-kernspelers tegen 31 januari zeker zijn weggewerkt. Daarvoor zou het Egyptische 'moederbedrijf' Wadi Degla zich hebben geëngageerd. Hoe dan ook lijkt een overname alsmaar wenselijker te worden, maar voorlopig komt er geen schot in dat dossier. (KDC/GLA)

