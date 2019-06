Exclusief voor abonnees Onrust bij Brussels Airlines én skeyes 21 juni 2019

Terwijl de zomervakantie in aantocht is, heerst er onrust bij vliegmaatschappij Brussels Airlines én bij luchtverkeersleider skeyes. In het eerste geval is een nieuwe winstwaarschuwing van moedergroep Lufthansa de aanleiding. Het management van Brussels Airlines zal maandag enkele maatregelen aankondigen die nodig zijn om Eurowings - de lagekostendivisie van Lufthansa waartoe de Belgische maatschappij behoort - uit de rode cijfers te halen. Bij skeyes wordt er al maandenlang actiegevoerd tegen de hoge werkdruk. Directie en vakbonden zitten maandag opnieuw samen. (PhG)