Onnozele kleren, intelligente mens Lieven Scheire 22 december 2018

00u00 0

T-shirts met ludieke opschriften, woordgrapjes of onnozele prentjes: als u in de 21ste eeuw geboren bent, mag u ze in alle vrijheid dragen. Als volwassen man of vrouw doet u zoiets niet. Punt. Tenzij u aan het plamuren bent. Of aan het wieden. Of Lieven Scheire (37) heet. De man die van 'nerd' een troetelnaam maakte, liet zijn shirts met 'Esterierwifi?' en 'This is my clone' dit jaar zowel op VRT als VTM zien, nadat hij eerder ook het mooie weer bij VIER had gemaakt. Beperkte de zenderslet - zijn eigen woorden - zich in 'Kan iedereen nog volgen?' en 'Het lichaam van Coppens' nog tot weetjesschap, dan maakte hij met 'Team Scheire' een wezenlijk verschil in de levenskwaliteit van vele Vlamingen. De hersenverlamde Lazlo kan weer gamen, de jongdementerende Roland weer zelfstandig leven. Alles samen - eindelijk - goed voor de Wablieft-prijs, als beloning voor het helder uitleggen en toegankelijk maken van wetenschap. (BHL)

Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN