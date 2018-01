Onmogelijke opdracht voor Maaseik? VOLLEYBAL 00u00 0

Maaseik neemt het de komende twee speeldagen in de poulefase van de Champions League op tegen de Poolse topper Kedzierzyn. Topper is in dit geval nog zacht uitgedrukt want het team van de Belgische aanvaller Sam Deroo heeft sinds 1 april 2017 in eigen huis niet meer verloren. Dus trekken de troepen van trainer Joel Banks met beperkte ambities naar Polen. "We zijn underdog en hebben bijgevolg alleen maar te winnen." (KWP)