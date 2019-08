Exclusief voor abonnees Onmetelijk verdriet om Bjorg 14 augustus 2019

In Knesselare, het dorp waar hij leerde fietsen, is afscheid genomen van Bjorg Lambrecht, de wielrenner van 22 die op 5 augustus in Polen bij een val om het leven kwam. Zijn schoonbroer, zus, moeder en vader (foto), maar ook zijn vriendin en vele vrienden namen tijdens een lange en ontroerende dienst het woord in een volle kerk. Op het plein ervoor volgden nog eens 2.000 mensen de uitvaart op een groot scherm. En allemaal hoorden ze wat voor een lieve jongen Bjorg was geweest. De coureur met de gouden toekomst was ook een man met een gouden hart. (SVB)

