Exclusief voor abonnees Online vragenlijst meet risico op besmetting 23 maart 2020

00u00 0

Het ZiekenhuisNetwerk Antwerpen (ZNA) heeft een online vragenlijst gelanceerd die mensen een indicatie kan geven of ze besmet zijn met het coronavirus. Dat kan ervoor zorgen dat mensen zich niet nodeloos ongerust maken en onnodig naar de spoedafdeling gaan. "Deze tool geeft geen diagnose, maar wel medisch gepaste raad bij een set van symptomen", zegt ZNA-woordvoerster Renée Willems. "Wie mogelijk medische assistentie nodig heeft, krijgt concrete richtlijnen, zoals in afzondering blijven of de huisarts bellen." De vragenlijst is te vinden op zna.be/coronavragenlijst.