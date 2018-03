Online verkoop van e-sigaret blijft verboden 13 maart 2018

Het blijft in België verboden om e-sigaretten te verkopen op het internet. De Raad van State is niet ingegaan op de vraag van twee verdelers van elektronische sigaretten om die wet ongedaan te maken. De sector is erg gefrustreerd, want Belgen kunnen wel bij buitenlandse onlinewinkels materiaal kopen.

