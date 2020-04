Exclusief voor abonnees Online kopers zoeken vooral huis met tuin 23 april 2020

Wie al weken in z'n kot zit en op zoek is naar een nieuwe woning, zal tegenwoordig een tuin meer waarderen. Dat merkt projectontwikkelaar Durabrik bij de potentiële kopers. Het bedrijf draait sinds deze week terug op volle toeren en zag de voorbije weken het aantal online bezoekers met 80% stijgen. "Kopers zijn op zoek naar woningen waarbij een groene omgeving en een duurzame locatie de speerpunten zijn. Nu we meer tijd thuis doorbrengen, wordt het belang van een goede thuisomgeving nog duidelijker."