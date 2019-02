Online investeringen wegen op Van de Velde 28 februari 2019

00u00 0

Lingeriefabrikant Van de Velde investeert fors in zijn digitale strategie, en dat mist zijn impact niet op de jaarcijfers. Het bedrijf achter merken als Prima Donna en Marie Jo zag de nettowinst met een kwart terugvallen tot 25,5 miljoen euro. Eerder was al bekend dat de omzet met bijna 2% was gedaald tot 205,2 miljoen euro. Maar de directie is niet ongerust over de financiële gezondheid van het bedrijf, dat geen schulden heeft en nog steeds winst realiseert. Topvrouw Marleen Vaesen zet de grote lijnen van de digitale strategie verder. Zo startte een weekendploeg om vanuit Schellebelle e-commerce in Europa te verzorgen. Als teken van vertrouwen in de toekomst blijft het dividend stabiel op 1,03 euro bruto per aandeel.

Je hebt 30% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN