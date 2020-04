Exclusief voor abonnees Online hulp voor jongeren 18 april 2020

Het zijn moeilijke tijden voor iedereen: voor oudere en zieke mensen, voor ouders die moeten thuiswerken, voor vrijgezellen, voor koppels die elkaar moeten missen... Maar ook voor jongeren. Hun weerbaarheid wordt nu extra op de proef gesteld door de coronamaatregelen. Zij missen het contact met hun vrienden en zien hoe de strenge omgangsregels hun hele sociale leven in wacht zetten. Daarom is er nu #RodeNeuzenDagTegenCorona, een goededoelactie van VTM, Qmusic, HLN en Belfius om jonge mensen in lockdowntijden mentaal, fysiek en sociaal sterker te maken. Ook psychiater Dirk De Wachter zet zijn schouders onder het initiatief en geeft tips om niet alleen jongeren, maar ook ouders en leerkrachten te helpen om de gevoelens van verwarring, angst en onzekerheid die bij deze crisis komen kijken een plek te geven. Dat en nog veel meer informatie kan je terugvinden op www.rodeneuzendag.be.

