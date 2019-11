Exclusief voor abonnees Online gokken ontsnapt aan controles 14 november 2019

00u00 0

Casino's verdienden in 2017 voor het eerst meer aan hun online activiteiten dan aan die in de gokhallen zelf. Dat blijkt uit het jongste jaarverslag van de Kansspelcommissie. Daaruit blijkt ook dat legale goksites helemaal ontsnappen aan controles: zowel in 2017 als vorig jaar werden geen administratieve boetes geïnd, terwijl fysieke goktenten vorig jaar nog 50.958 euro boetes kregen. "Er is geen koninklijk besluit dat de regels voor online kansspelen bevat", zo verklaart woordvoerster Marjolein De Paepe. Het lijkt er niet op dat er snel iets zal veranderen met een regering die in lopende zaken is. Zes ministers zijn bevoegd voor de Kansspelcommissie en die moeten allemaal hun fiat geven voor de regels rond online gokken. Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) wil wel nog altijd de reclame op kansspelen inperken.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en steun Rode Neuzen Dag. Jouw eerste betaling gaat integraal naar Rode Neuzen Dag ✓ Steun Rode Neuzen Dag en word abonnee voor 27/11

✓ Slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Abonneer je nu